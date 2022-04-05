Инфляция в Турции достигла 61%: это рекордный показатель за последние 20 лет — Finance.ua

Индекс потребительских цен в марте вырос на 61% в годовом исчислении — с 54% в феврале, чем оставил его на самом высоком уровне с марта 2002 года.
Расходы на продукты питания, составляющие примерно четверть инфляционной корзины Турции, выросли на 70% в годовом исчислении, тогда как расходы на энергоносители выросли почти на 103%.
Еще до того, как вторжение россии в Украину привело к росту цен на энергоносители, Турция боролась с самой высокой инфляцией со времени прихода к власти партии президента Реджепа Тайипа Эрдогана почти два десятилетия назад.
Рост цен ударил по поддержке турецкого лидера среди населения и спровоцировал волну протестов в конце прошлого и начале этого года. Но Эрдоган отказывается разрешить центральному банку страны повысить ключевую ставку для сдерживания инфляции.