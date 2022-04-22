Инфляция в еврозоне побила рекорд — Finance.ua

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Инфляция в еврозоне побила рекорд

Сегодня 05:57Мир
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Инфляция в еврозоне побила рекордИнфляция в еврозоне побила рекорд
Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 7,4% в годовом выражении.
Об этом свидетельствуют окончательные сведения Статистического управления Европейского Союза.
Таким образом, инфляция в регионе ускорилась по сравнению с 5,9% в феврале. В марте 2021 г. она составляла 1,3%.
Инфляция в еврозоне в марте была самой высокой с начала расчета данных. Сейчас она более чем в три раза превышает 2% целевой показатель Европейского центрального банка.
Рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 2,4%, это тоже рекордный подъем. В феврале цены выросли на 0,9%.
Война России против Украины и санкции, введенные против Москвы, привели к резкому скачку цен на нефть и газ. По данным Eurostat, энергоресурсы подорожали на 44,4% по сравнению с мартом прошлого года (предварительная оценка — 44,7%).
Продукты питания, алкоголь и табак выросли в цене на 5%, промышленные товары — на 3,4%, услуги — на 2,7%.
Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в марте увеличились на 2,9% в годовом выражении по сравнению с 2,7% в феврале.
В Евросоюзе инфляция в марте ускорилась до 7,8% в годовом выражении с февральских 6,2%.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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