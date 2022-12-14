Инфляция в Британии замедлилась после рекорда за 41 год — Finance.ua

Инфляция в Британии замедлилась после рекорда за 41 год Сегодня 22:02

Инфляция в Британии в ноябре снизилась до 10,7% после того, как в октябре достигла рекорда за 41 год в 11,1%.

Об этом сообщает Офис национальной статистики Британии, Reuters

Наибольший вклад в снижение годовых показателей инфляции в октябре-ноябре 2022 года внесли цены на транспорт, в частности, на моторное топливо, а наибольший вклад в повышение — рост цен в заведениях питания.

Базовый индекс потребительских цен, не включающий краткосрочные резкие изменения цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, снизился до 6,3% в ноябре по сравнению с октябрьским показателем в 6,5%.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что уровень инфляции потребительских цен снизится меньшими темпами — до 10,9%. В прошлом месяце инфляция в США и еврозоне также снизилась сильнее, чем предполагалось, что породило надежды на то, что текущая волна инфляции могла пройти свой пик.

Банк Англии борется с инфляцией, значительно превышающей целевой показатель в 2%, и решительно повышал процентные ставки в течение последнего года. Экономисты ожидают, что в четверг, 15 декабря, регулятор снова повысит ставки до 3,5% с 3%.

В прошлом месяце Банк Англии прогнозировал, что Британия направляется к длительной рецессии, а инфляция не вернется к целевому уровню до начала 2024 года.

Економічна Правда По материалам:

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