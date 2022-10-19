Инфляция в Британии снова на максимуме за 40 лет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Инфляция в Британии снова на максимуме за 40 лет

Мир
11
Инфляция в Британии снова на максимуме за 40 лет
Инфляция в Британии снова на максимуме за 40 лет
Темп роста цен в Британии превысил ожидания экономистов из-за подорожания продовольствия, инфляция в сентябре достигла 10,1%.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Управление национальной статистики Великобритании.
Так, индекс потребительских цен вырос на 10,1% в сентябре по сравнению с 9,9% месяцем ранее. Такой показатель вернул инфляцию в стране к максимуму за 40 лет и превысил ожидания экономистов в 10%.
Такие данные оставляют инфляцию значительно выше целевого показателя Банка Англии в 2%, что усиливает давление на регулятора по значительному повышению ключевой ставки в следующем месяце. Опасность заключается в том, что цены возобновят рост в начале следующего года, после того как правительство ослабит свою поддержку счетов домохозяйств за энергоносители.
Стремительный рост цен повлек за собой самое сильное за последние десятилетия давление на покупательную способность потребителей. Это привело к стремительному падению рейтингов правительства премьер-министра Лиз Трасс. Сначала она ввела существенные объемы помощи потребителям на оплату счетов за энергоносители и снижение налогов, однако реакция рынка заставила ее отказаться от многих из этих мер.
По данным Управления статистики, цены на продукты питания выросли на 14,8% в годовом исчислении, а мебель и товары для дома были еще одним драйвером инфляции и подорожали на 10,7% в сентябре. С другой стороны, падение цен на топливо отчасти сдержало общий показатель.
По оценкам Bloomberg Economics, инфляция в Великобритании может достичь пика в 10,7% в этом году, но подскочить до 12% в апреле следующего года, если правительству не удастся сдержать рост цен на энергоносители.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.