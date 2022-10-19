Инфляция в Британии снова на максимуме за 40 лет — Finance.ua

Инфляция в Британии снова на максимуме за 40 лет Сегодня 19:33 — Мир

Инфляция в Британии снова на максимуме за 40 лет

Темп роста цен в Британии превысил ожидания экономистов из-за подорожания продовольствия, инфляция в сентябре достигла 10,1%.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Управление национальной статистики Великобритании.

Так, индекс потребительских цен вырос на 10,1% в сентябре по сравнению с 9,9% месяцем ранее. Такой показатель вернул инфляцию в стране к максимуму за 40 лет и превысил ожидания экономистов в 10%.

Такие данные оставляют инфляцию значительно выше целевого показателя Банка Англии в 2%, что усиливает давление на регулятора по значительному повышению ключевой ставки в следующем месяце. Опасность заключается в том, что цены возобновят рост в начале следующего года, после того как правительство ослабит свою поддержку счетов домохозяйств за энергоносители.

Стремительный рост цен повлек за собой самое сильное за последние десятилетия давление на покупательную способность потребителей. Это привело к стремительному падению рейтингов правительства премьер-министра Лиз Трасс. Сначала она ввела существенные объемы помощи потребителям на оплату счетов за энергоносители и снижение налогов, однако реакция рынка заставила ее отказаться от многих из этих мер.

По данным Управления статистики, цены на продукты питания выросли на 14,8% в годовом исчислении, а мебель и товары для дома были еще одним драйвером инфляции и подорожали на 10,7% в сентябре. С другой стороны, падение цен на топливо отчасти сдержало общий показатель.

По оценкам Bloomberg Economics, инфляция в Великобритании может достичь пика в 10,7% в этом году, но подскочить до 12% в апреле следующего года, если правительству не удастся сдержать рост цен на энергоносители.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.