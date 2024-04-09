Инфляция упала до минимума за 3,5 года: что подорожало и что подешевело в Украине — Finance.ua

Инфляция упала до минимума за 3,5 года: что подорожало и что подешевело в Украине Сегодня 17:00 — Личные финансы

Рост потребительских цен в Украине в марте 2024 г. замедлился до 3,2%. Это минимальное значение с октября 2020 г., когда годовая инфляция составляла 2,6%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, за март цены выросли на 0,5%, с начала года — на 1,2%.

Цены на товары и услуги

Продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 0,2%. Больше всего подорожали масло — на 13,5%, молоко — на 8,8%, мясо и мясопродукты — на 7,7%, сыр и творог — на 7,6%,

В то же время яйца подешевели на 34,3%, растительное масло — на 17,4%, сахар — на 13,3%, овощи — на 12,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 8,4%, на одежду и обувь — упали на 6,7%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 12,8%.

Цены на предметы домашнего обихода и бытовую технику снизились на 0,9%, здравоохранение подорожало на 9,1%, транспорт — на 6,0% (в т.ч. топливо на 11,2%), цены на связь выросли на 0,1%, на отдых и культуру — упали на 2,3%, образование подорожало на 11,8%, рестораны и отели подорожали на 11,7%, разные товары и услуги — на 10,1%.

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