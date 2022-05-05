Индия неожиданно повысила ключевую ставку — Finance.ua
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Индия неожиданно повысила ключевую ставку

Сегодня 06:27Личные финансы
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Резервный банк Индии по итогам внепланового заседания неожиданно увеличил ключевую процентную ставку на фоне повышенной инфляции.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Ставка прямого РЕПО повышена на 40 базисных пунктов, с 4% до 4,4%. Также ЦБ повысил норму обязательного резервирования для коммерческих банков на 50 б.п. до 4,5%.
В марте потребительские цены в Индии выросли на 6,95% в годовом выражении. ЦБ таргетирует инфляцию в диапазоне от 2 до 6%.
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В прошлом месяце ЦБ Индии ухудшил начавшийся в апреле прогноз роста экономики страны на текущий финансовый год до 7,2% из ранее ожидаемых 7,8%. При этом прогноз инфляции был повышен до 5,7% с 4,5%.
По материалам: Економічна Правда
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