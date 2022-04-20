Индексация пенсий: назван средний размер повышения для пенсионеров и военных — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Индексация пенсий: назван средний размер повышения для пенсионеров и военных

Сегодня 16:01Личные финансы
84
В Украине проведена ежегодная индексация пенсий. Программа охватила 10 миллионов человек.
Об этом в эфире телемарафона рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.
Индексация пенсий — это ежегодное увеличение пенсионных выплат. Закон Украины определяет 1 марта датой ежегодной индексации пенсий.
«После индексации средняя пенсия в Украине стала 4400 гривен, а для военных, которым мы в марте впервые проиндексировали пенсионные выплаты — 8500 гривен», — заявила Лазебная.
По ее словам, плановый перерасчет работающим пенсионерам состоится автоматически уже в мае-июне.

Справка Finance.ua:

Как получить пенсию после переезда:
  • Первый вариант для тех, кто получал пенсии на банковский счет — будут получать выплаты таким образом и дальше. После переезда ничего не меняется и обращаться никуда не нужно.
  • Еще один способ — почтовый перевод на почтовое отделение по новому месту нахождения. Для этого следует обратиться в Укрпочту на номер 0800300545.
  • Еще есть вариант денежного перевода через Ощадбанк. Чтобы получить деньги таким образом, нужно обратиться в органы Пенсионного фонда по новому месту пребывания. Получить выплату можно и на банковский счет, открытый для получения помощи как ВПЛ (внутренне перемещенным лицам).
Кстати, если вас интересует быстрый заем, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам: Інформатор Гроші
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.