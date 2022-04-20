Индексация пенсий: назван средний размер повышения для пенсионеров и военных — Finance.ua

В Украине проведена ежегодная индексация пенсий. Программа охватила 10 миллионов человек.
Об этом в эфире телемарафона рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.
Индексация пенсий — это ежегодное увеличение пенсионных выплат. Закон Украины определяет 1 марта датой ежегодной индексации пенсий.
«После индексации средняя пенсия в Украине стала 4400 гривен, а для военных, которым мы в марте впервые проиндексировали пенсионные выплаты — 8500 гривен», — заявила Лазебная.
По ее словам, плановый перерасчет работающим пенсионерам состоится автоматически уже в мае-июне.
Справка Finance.ua:
Как получить пенсию после переезда:
Первый вариант для тех, кто получал пенсии на банковский счет — будут получать выплаты таким образом и дальше. После переезда ничего не меняется и обращаться никуда не нужно.
Еще один способ — почтовый перевод на почтовое отделение по новому месту нахождения. Для этого следует обратиться в Укрпочту на номер 0800300545.
Еще есть вариант денежного перевода через Ощадбанк. Чтобы получить деньги таким образом, нужно обратиться в органы Пенсионного фонда по новому месту пребывания. Получить выплату можно и на банковский счет, открытый для получения помощи как ВПЛ (внутренне перемещенным лицам).
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