Индекс оливье: сколько будет стоить новогоднее блюдо — Finance.ua

Индекс оливье: сколько будет стоить новогоднее блюдо Сегодня 15:00 — Личные финансы

Индекс оливье в этом году сильно изменился, продукты, используемые при его приготовлении, подорожали почти на 40%.

Об этом в комментарии «Апострофу» сказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Проблема не только в том, что поднимается стоимость, но и в том, что падает доход украинцев. Так что и новогодний стол будет недешевым.

«По нашим подсчетам в этом году один килограмм оливье будет стоить украинцам около 340 гривен. Год назад эта цена составляла около 250 гривен. То есть удорожание около 40%. Это соответствует общему росту цен на продукты питания, которое мы наблюдаем в последнее время. И если посмотреть официальные данные Госстата, там видно, что рост цен на продукты питания по сравнению с 2021 годом — около 37%, что касается как отечественных продуктов питания, так и импорта, ведь все напрямую зависит от курса доллара и цен на энергоносители», — говорит Пендзин.

Однако, по его убеждению, проблема не в том, что дорожают продукты, а в том, что доходы украинцев снижаются. И после нового года снижения цен на товары тоже не стоит ожидать.

«Реальные доходы населения упали на четверть. И людям теперь труднее снабжать себя продуктами питания. Но в стране война и иначе быть не может. Кроме того, в бюджете следующего года власти предусмотрели, что цены вырастут еще на 28%. То есть цены будут расти и далее», — говорит эксперт.

Апостроф По материалам:

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