Индекс iPhone: сколько нужно работать в разных странах, чтобы заработать на iPhone 16 Pro — Finance.ua

Индекс iPhone: сколько нужно работать в разных странах, чтобы заработать на iPhone 16 Pro Сегодня 12:02 — Личные финансы

Индекс iPhone: сколько нужно работать в разных странах, чтобы заработать на iPhone 16 Pro

Аналитики сопоставили цены на iPhone 16 Pro (128 ГБ) со средними заработными платами в разных странах и рассчитали индекс iPhone.

Об этом говорится в исследовании Picodi.

Индекс iPhone показывает, сколько дней в странах мира понадобится среднестатистическому гражданину, чтобы купить iPhone 16 Pro в базовой комплектации.

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Лидером рейтинга является Швейцария — среднему швейцарцу нужно работать всего 4 дня, чтобы позволить себе новейший iPhone. Далее в рейтинге — США, Австралия и Сингапур. Так, среднестатистическому американцу нужно 5,1 дня, а австралийцу и сингапурцу — 5,7 дня.

Среди стран, вошедших в рейтинг, худший результат отмечен в Турции, где для новенького iPhone требуется 72,9 дня работы. Также наихудшие места в этом рейтинге занимают Филиппины и Бразилия — 68,8 и 68,6 дней соответственно.

Подробно об исследовании. Индекс iPhone 2024 был рассчитан на основе официальных цен на iPhone 16 Pro (128 ГБ), представленных либо местными филиалами Apple, либо авторизованными продавцами. Средняя заработная плата взята с веб-сайтов официального статистического управления и актуальна на момент выпуска iPhone в каждой стране. Месячная заработная плата делится на 21 — среднее количество рабочих дней в месяце.

А что в Украине?

Исследование Picodi не предоставило данных об Украине, поэтому Finance.ua сам рассчитал , сколько среднестатистическому украинцу нужно работать, чтобы приобрести новенький iPhone.

Напомним, что средняя зарплата в Украине на 2024 год по данным Госстата составляет 21 тыс. грн.

Для расчета мы решили принять, что человек с таким финансовым достатком будет откладывать на покупку последнего «айфона» около 20% (4 200 грн). Таким образом, собрать на iPhone 16 базовой версии можно за восемь месяцев.

Для того чтобы стать владельцем iPhone 16 Pro или iPhone 16 Pro Max, придется откладывать 10 и 11,5 месяцев соответственно.

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