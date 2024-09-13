Индекс iPhone: сколько нужно работать в разных странах, чтобы заработать на iPhone 16 Pro — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Индекс iPhone: сколько нужно работать в разных странах, чтобы заработать на iPhone 16 Pro

Личные финансы
180
Индекс iPhone: сколько нужно работать в разных странах, чтобы заработать на iPhone 16 Pro
Индекс iPhone: сколько нужно работать в разных странах, чтобы заработать на iPhone 16 Pro
Аналитики сопоставили цены на iPhone 16 Pro (128 ГБ) со средними заработными платами в разных странах и рассчитали индекс iPhone.
Об этом говорится в исследовании Picodi.
Индекс iPhone показывает, сколько дней в странах мира понадобится среднестатистическому гражданину, чтобы купить iPhone 16 Pro в базовой комплектации.

Сравнить и подобрать кредит 🧐

Лидером рейтинга является Швейцария — среднему швейцарцу нужно работать всего 4 дня, чтобы позволить себе новейший iPhone. Далее в рейтинге — США, Австралия и Сингапур. Так, среднестатистическому американцу нужно 5,1 дня, а австралийцу и сингапурцу — 5,7 дня.
Индекс iPhone: сколько нужно работать в разных странах, чтобы заработать на iPhone 16 Pro
Среди стран, вошедших в рейтинг, худший результат отмечен в Турции, где для новенького iPhone требуется 72,9 дня работы. Также наихудшие места в этом рейтинге занимают Филиппины и Бразилия — 68,8 и 68,6 дней соответственно.
Подробно об исследовании. Индекс iPhone 2024 был рассчитан на основе официальных цен на iPhone 16 Pro (128 ГБ), представленных либо местными филиалами Apple, либо авторизованными продавцами. Средняя заработная плата взята с веб-сайтов официального статистического управления и актуальна на момент выпуска iPhone в каждой стране. Месячная заработная плата делится на 21 — среднее количество рабочих дней в месяце.

А что в Украине?

Исследование Picodi не предоставило данных об Украине, поэтому Finance.ua сам рассчитал, сколько среднестатистическому украинцу нужно работать, чтобы приобрести новенький iPhone.
Напомним, что средняя зарплата в Украине на 2024 год по данным Госстата составляет 21 тыс. грн.
Для расчета мы решили принять, что человек с таким финансовым достатком будет откладывать на покупку последнего «айфона» около 20% (4 200 грн). Таким образом, собрать на iPhone 16 базовой версии можно за восемь месяцев.
Для того чтобы стать владельцем iPhone 16 Pro или iPhone 16 Pro Max, придется откладывать 10 и 11,5 месяцев соответственно.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.