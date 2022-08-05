Индекс доступности продовольствия в июне снизился на 48% по сравнению с довоенным значением — Finance.ua

Индекс доступности продовольствия в июне снизился на 48% по сравнению с довоенным значением Сегодня 20:27 — Личные финансы

Индекс доступности продовольствия в июне снизился на 48% по сравнению с довоенным значением

По состоянию на конец июня 2022 года Индекс доступности продовольствия (ИДП) снизился до отметки 6.5, что на 47,6% ниже довоенного значения, на 12% ниже, чем в первой половине июня, и на 14,9% ниже, чем в мае. До вторжения ИДП составил 12.4. Это означает, что человек со средним доходом на конец июня мог купить почти на 48% меньше еды по сравнению с уровнем до вторжения.

Такие данные приводятся в Обзоре продовольственной безопасности и политики — регулярном мониторинге продовольственной безопасности и аграрной политики в военное время, который проводит Центр исследований продовольствия и землепользования KSE Institute (KSE Агроцентр) совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.

Основная причина снижения ИДП — это увеличение в средней цене «корзины продуктов питания».

По состоянию на последнюю неделю июня (27 июня — 1 июля) цена корзины выросла на 17,5% по сравнению с ценой 23-27 мая. Причиной столь значительного роста цен являются сезонные факторы. Ранние овощи нового урожая, которые дороже прошлогодних, стали появляться в магазинах, что привело к росту цен на лук (+26%), картофель (+190%), морковь (+29%) и свеклу (+51%) ) по состоянию на 27 июня — 1 июля, по сравнению с 23-27 июня.

Инфографика: KSE Institute

российская оккупация регионов — производителей овощей сделала этот рост еще более заметным. В частности, сезонный рост усилила оккупация Херсонской области — одного из лидеров производства овощей в Украине. Цены продолжают расти из-за перебоев в цепях поставок, проблем с логистикой и роста цен на факторы производства.

Приблизительно 19% всех овощей в 2021 году было произведено на ныне оккупированных территориях, причем для некоторых овощей эта доля еще выше — 21% для огурцов, 31% для перца и 32% для помидоров.

Наибольший рост цены «корзины продуктов питания» в июне наблюдался в Хмельницкой и Одесской областях: на последнюю неделю июня (27 июня — 1 июля), по сравнению с 23-27 мая, цены выросли на 22,6% и 21% соответственно.

По состоянию на 13-17 июня, по сравнению с 23-27 мая, больше выросли цены на гречку (+16%), куриные яйца (+27%), капусту (+21%) и лук (+14%). В этот же период снизились цены на говядину (-3%), сметану и масло (-1%). По состоянию на 27 июня — 1 июля, по сравнению с 13-17 июня, продолжили дорожать куриные яйца (+25%) и подешевела мука (-2%), пшено (-5%) и говядина (-1%).

Впрочем, по состоянию на начало июля уже стали заметны положительные тенденции снижения цен.

«Цены на овощи, которые существенно выросли в июне, уже в начале июля начали снижаться и возвращаться к норме. В результате, в первой половине июля улучшилось и значение ИДП», — Григорий Стольникович, эксперт KSE Агроцентра.

Инфографика: KSE Institute

По состоянию на конец июня, по сравнению с 23-27 мая, среднее количество доступных товаров выросло в Чернигове (+8,4%), Днепре (+9,5%) и Ровно (+9,4%).

Ситуация с наличием продовольствия в Бахмуте — городе в считаных километрах от линии фронта, которая была тяжелой в мае, в течение июня не улучшилась. По состоянию на 21 июня среднее количество доступных товаров в категории снизилось на 16,1% по сравнению с 23-27 июня. После 21 июня информация о наличии продовольствия в Бахмуте недоступна. Причиной тому — приближение линии фронта непосредственно к Бахмуту.

Еще два города, в которых наблюдается значительное уменьшение ассортимента, это Ивано-Франковск (-11,4%) и Полтава (-12,2%). В других городах существенных изменений в июне не произошло.

По состоянию на 1 июля по сравнению с 29 мая наличие капусты увеличилось на 30,5% в связи с появлением нового урожая в магазинах. Кроме того, увеличилось наличие пшена (+14,1%) и сахара (+13,2%). С другой стороны, значительно снизилось наличие свеклы (-17,5%) в связи с оккупацией Херсонской области, которая является крупнейшим производителем свеклы в Украине. Наличие говядины, которое было относительно низкое в мае, возросло на 6%. В других категориях продуктов существенных изменений не наблюдалось.

На рисунках ниже изображено ежесуточное изменение среднего количества единиц продукции в пределах каждой группы товаров в Украине.

Инфографика: KSE Institute

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