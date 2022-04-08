Импортный «секонд»: ТОП-5 самых популярных автомобилей в марте — Finance.ua
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Импортный «секонд»: ТОП-5 самых популярных автомобилей в марте

Сегодня 19:08Личные финансы
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В марте, в условиях войны, украинцы зарегистрировали 8,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, сообщает Укравтопром.
Конечно, это гораздо меньше, чем год назад (-76%), однако такой результат в 15 раз превысил показатель мартовского рынка новых легковых авто.

ТОП-5 самых популярных моделей

Самым популярным подержанным автомобилем марта стал Volkswagen Golf. В течение месяца украинцы зарегистрировали 484 импортированных Гольфа с пробегом.
Второй результат у Renault Megane, за месяц на украинские номера перешли 472 подержанных авто этой модели.
На третьем месте Volkswagen Passat — 422 растаможенных и зарегистрированных авто.
Продолжает список Skoda Octavia, владельцами этой модели стали 399 украинцев.
Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 217 ед.
Всего с начала 2022 года украинские номера получили почти 69 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран, что в 6 раз больше новых легковых авто за тот же период.

Справка Finance.ua:

  • Президент Владимир Зеленский 5 апреля подписал закон, полностью освобождающий граждан от налогообложения ввоза транспортных средств на время действия военного положения;
  • приобретенные или ввезенные в Украину транспортные средства также разрешили зарегистрировать в течение 90 дней после окончания военного положения. При этом стандартный порядок предусматривал регистрацию транспортного средства в 10-дневный срок после покупки или растаможки.
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По материалам: Finance.ua
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