Импортных сыров стало меньше вдвое — Finance.ua

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Импортных сыров стало меньше вдвое

Аграрный рынок
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Импортных сыров стало меньше вдвое
Импортных сыров стало меньше вдвое
В январе-феврале 2023 Украина импортировала 4,2 тыс. тонн сыров, что вдвое меньше, чем за первые два месяца 2022 года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.
На импорт сыров было потрачено $26,4 млн — на 38,5% меньше, чем в январе-феврале 2022 года.
Сыры ввозили в Украину преимущественно из Польши (42%), Германии (20,9%), Нидерландов (10,1%).
Экспорт украинских сыров в январе-феврале 2023 достиг 1,3 тыс. тонн — на 48,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В денежном эквиваленте экспорт принес $6,4 млн, что на 73% больше показателя за январь-февраль 2022 года.
Крупнейшими покупателями отечественных сыров в первые два месяца 2023 года были Казахстан (58,7%), Молдова (21,7%), а также Иордания (4,6%).
По материалам:
agroreview.com
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