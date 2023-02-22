Импортные дроны, тепловизоры и рации освободили от налогов — Зеленский подписал закон — Finance.ua
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Импортные дроны, тепловизоры и рации освободили от налогов — Зеленский подписал закон

Казна и Политика
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Импортные дроны, тепловизоры и рации освободили от налогов — Зеленский подписал закон
Импортные дроны, тепловизоры и рации освободили от налогов — Зеленский подписал закон
В среду, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты об освобождении от НДС и пошлин беспилотников, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения.
Об этом информирует народный депутат Украины Ярослав Железняк со ссылкой на законопроекты 8360 и 8361-д, которые Рада приняла 6 февраля.
Президент Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о содействии ввозу на территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и других товаров», а также «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о содействии ввоза на таможенную территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и некоторых других товаров».

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Закон № 3680 предусматривает, что на период действия в Украине военного положения, но не более чем до 1 января 2024 года, освобождаются от НДС операции по ввозу:
  • беспилотных летательных аппаратов;
  • оптических и коллиматорных прицелов (коллиматоров);
  • прицелов ночного видения или тепловизионных прицелов;
  • тепловизионных биноклей и монокуляров, приборов ночного видения.
Закон № 8361-д устанавливает, что на период действия военного положения в Украине, но не более чем до 1 января 2024 года, освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной:
  • беспилотные летательные аппараты;
  • оптические и коллиматорные прицелы (коллиматоры);
  • прицелы ночного видения или тепловизионные прицелы;
  • тепловизионные бинокли и монокуляры;
  • приборы ночного видения;
  • рации.

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Действие закона распространяется на товары, если они ввозятся предприятиями или гражданами. Это же касается и пересылки указанных товаров такими лицами или организациями с помощью международных и почтовых экспресс-сервисов.
Законы вступают в силу на следующий день после опубликования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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