Импортные дроны, тепловизоры и рации освободили от налогов — Зеленский подписал закон Сегодня 16:02 — Казна и Политика

Импортные дроны, тепловизоры и рации освободили от налогов — Зеленский подписал закон

В среду, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты об освобождении от НДС и пошлин беспилотников, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения.

Об этом информирует народный депутат Украины Ярослав Железняк со ссылкой на законопроекты 8360 8361-д , которые Рада приняла 6 февраля.

Президент Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о содействии ввозу на территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и других товаров», а также «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о содействии ввоза на таможенную территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и некоторых других товаров».

Закон № 3680 предусматривает, что на период действия в Украине военного положения, но не более чем до 1 января 2024 года, освобождаются от НДС операции по ввозу:

беспилотных летательных аппаратов;

оптических и коллиматорных прицелов (коллиматоров);

прицелов ночного видения или тепловизионных прицелов;

тепловизионных биноклей и монокуляров, приборов ночного видения.

Закон № 8361-д устанавливает, что на период действия военного положения в Украине, но не более чем до 1 января 2024 года, освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной:

беспилотные летательные аппараты;

оптические и коллиматорные прицелы (коллиматоры);

прицелы ночного видения или тепловизионные прицелы;

тепловизионные бинокли и монокуляры;

приборы ночного видения;

рации.

Действие закона распространяется на товары, если они ввозятся предприятиями или гражданами. Это же касается и пересылки указанных товаров такими лицами или организациями с помощью международных и почтовых экспресс-сервисов.

Законы вступают в силу на следующий день после опубликования.

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