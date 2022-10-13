Импорт нефти в Европу достиг двухлетнего максимума: доля россии снизилась — Finance.ua

Импорт нефти в Европу достиг двухлетнего максимума: доля россии снизилась
Импорт нефти в Европу достиг 2-летнего максимума даже несмотря на сокращение доли россии — Европе удается диверсифицировать свои закупки сырой нефти в преддверии будущих санкций рф.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Vortex Ltd.
По данным Vortexa Ltd, поступления сырой нефти и конденсата на континент, за исключением Турции, выросли в сентябре до более чем 8,46 миллиона баррелей в день, что является самым высоким месячным объемом с января 2020 года.
При этом россия остается основным поставщиком нефти в Европу. Однако доля импорта из страны упала в прошлом месяце до 21% по сравнению со средними 34% в 2021 году.
Согласно данным Vortexa, в сентябре Европа импортировала около 1,78 млн баррелей в день российской сырой нефти. В то же время импорт нероссийской сырой нефти в Европу в этом году стабильно вырос до максимального уровня с 2016 года.
Основная часть поставок в Европу была обусловлена большими потоками из Африки, на долю которых приходилось 37% импорта в сентябре.
Ливия возглавляет всплеск поставок из региона, достигнув самого высокого уровня за год. Поставки с Ближнего Востока были самыми высокими с мая 2019 года, в то время как поставки из США были самыми низкими с января.
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