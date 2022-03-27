Илон Маск задумался над созданием новой соцсети — Finance.ua

Илон Маск задумался над созданием новой соцсети

Илон Маск заявил в Twitter о том, что серьезно задумался над созданием новой социальной сети, где будет минимум пропаганды.

Один из пользователей задал основателю SpaceX и Tesla вопрос о том, рассматривает ли Маск возможность создания новой соцсети, где алгоритм будет с открытым исходным кодом, а свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, а пропаганда будет на минимальном уровне.

«Я серьезно над этим думаю», — ответил ему Маск.

Затем в отдельном твите Маск спросил, считают ли пользователи, что пришло время для новой социальной сети.

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