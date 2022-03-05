Илон Маск призывает увеличить добычу нефти и газа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Илон Маск призывает увеличить добычу нефти и газа

Сегодня 20:28Энергетика
71
Илон Маск призывает увеличить добычу нефти и газаИлон Маск призывает увеличить добычу нефти и газа
Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск поддержал Украину на фоне вторжения. Об этом он написал в своем Twitter.
Маск призвал мир увеличить добычу нефти и газа, чтобы отказаться от российского экспорта.
Американский миллиардер подчеркнул, что этот шаг необходим.
Мне неприятно это говорить, но нам нужно немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер, — отметил он.
Маск отметил, что это окажет негативное влияние на Tesla, но устойчивые энергетические решения просто не могут реагировать мгновенно, чтобы компенсировать экспорт российской нефти и газа.
«Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер», — подытожил он.
1 марта в Украину поступила первая партия средств спутниковой связи Starlink от Илона Маска. В скором времени поступит новая партия этих приборов.
По материалам: Телеканал 24
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.