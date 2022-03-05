Илон Маск призывает увеличить добычу нефти и газа — Finance.ua

Илон Маск призывает увеличить добычу нефти и газа

Сегодня 20:28 — Энергетика

Илон Маск призывает увеличить добычу нефти и газа

Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск поддержал Украину на фоне вторжения. Об этом он написал в своем Twitter.

Маск призвал мир увеличить добычу нефти и газа, чтобы отказаться от российского экспорта.

Американский миллиардер подчеркнул, что этот шаг необходим.

Мне неприятно это говорить, но нам нужно немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер, — отметил он.

Маск отметил, что это окажет негативное влияние на Tesla, но устойчивые энергетические решения просто не могут реагировать мгновенно, чтобы компенсировать экспорт российской нефти и газа.

«Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер», — подытожил он.

1 марта в Украину поступила первая партия средств спутниковой связи Starlink от Илона Маска. В скором времени поступит новая партия этих приборов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью