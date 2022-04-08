Илон Маск пообещал создать футуристическое беспилотное такси — Finance.ua
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Илон Маск пообещал создать футуристическое беспилотное такси

Сегодня 22:03Технологии&Авто
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На открытии нового завода Tesla в Техасе, который стоил автопроизводителю $1,1 млрд, Илон Маск сделал ряд громких заявлений. Он пообещал запустить бета-версию Full Self-Driving (FSD) для водителей в Северной Америке в этом году и объявил о планах по созданию автоматизированного беспилотного такси.
Tesla расширит возможности FSD, помогающие водителям ориентироваться на дороге. Система будет стоить дополнительные $12 тыс, за которые владельцы электромобилей получат больше функций. Каких именно, Илон Маск не уточнил, но программа точно не сделает автомобили автономными и потребует контроля водителя.
Миллиардер пообещал, что полностью беспилотные автомобили все равно появятся, и первыми станут такси, которые будут «выглядеть футуристически».
«Огромный масштаб. Полное автономное управление. Будет специальное роботакси», — заявил Маск.
Основатель Tesla еще в 2019 году обещал запуск подобных такси до 2020 года в некоторых регионах США, но планы не были осуществлены. Теперь Маск не называет конкретных сроков.
По материалам: ITC.ua
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