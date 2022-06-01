IKEA открывает в рф отделы обмена и возврата товаров, но продажи не возобновляет — Finance.ua

IKEA открывает в рф отделы обмена и возврата товаров, но продажи не возобновляет
Сегодня 16:12 — Фондовый рынок
Шведская сеть магазинов товаров для дома IKEA с 1 июня открывает в рф отделы обмена и возврата. Для покупателей магазины по-прежнему останутся закрытыми.
Об этом сообщается на российском сайте компании.
С 1 июня отделы Обмена и возвращения в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает ежедневно с 08:00 до 21:00 по местному времени.
Продажи приостановлены на неопределенный срок, пожалуйста, следите за информацией на нашем сайте", — говорится в сообщении.
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