IBM полностью выходит с рынка РФ — Finance.ua

IBM полностью выходит с рынка РФ
Сегодня 13:32 — Фондовый рынок IBM полностью выходит с рынка РФ, wikipedia.org.
Техногигант IBM выходит с рынка РФ. Компания заявила, что больше не продает технологию РФ и не сотрудничает с российскими военными организациями.
Об этом говорится на сайте компании.
В компании заявили, что события в Украине нельзя назвать «конфликтом». Россия развязала войну.
«Мы не продаем технологии в России, мы не ведем дела с российскими военными организациями», — говорится в пресс-релизе компании.
IBM также отметила, что пожертвует определенную сумму в помощь украинцам.
Справка Finance.ua:
- IBM — один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг;
- компания производит и продает аппаратное и программное обеспечение, услуги (хостинг, консалтинг) в сфере от мейнфреймов до нанотехнологий, а также занимает шестое место в рейтинге крупнейших компаний мира.
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