IBM полностью выходит с рынка РФ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

IBM полностью выходит с рынка РФ

Сегодня 13:32Фондовый рынок
29
IBM полностью выходит с рынка РФIBM полностью выходит с рынка РФ, wikipedia.org.
Техногигант IBM выходит с рынка РФ. Компания заявила, что больше не продает технологию РФ и не сотрудничает с российскими военными организациями.
Об этом говорится на сайте компании.
Читайте также: Visa и Mastercard полностью выходят из РФ и останавливают транзакции
В компании заявили, что события в Украине нельзя назвать «конфликтом». Россия развязала войну.
«Мы не продаем технологии в России, мы не ведем дела с российскими военными организациями», — говорится в пресс-релизе компании.
IBM также отметила, что пожертвует определенную сумму в помощь украинцам.

Справка Finance.ua:

  • IBM — один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг;
  • компания производит и продает аппаратное и программное обеспечение, услуги (хостинг, консалтинг) в сфере от мейнфреймов до нанотехнологий, а также занимает шестое место в рейтинге крупнейших компаний мира.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.