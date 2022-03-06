IBM полностью выходит с рынка РФ — Finance.ua

IBM полностью выходит с рынка РФ

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IBM полностью выходит с рынка РФ, wikipedia.org.

Техногигант IBM выходит с рынка РФ. Компания заявила, что больше не продает технологию РФ и не сотрудничает с российскими военными организациями.

Об этом говорится на сайте компании

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В компании заявили, что события в Украине нельзя назвать «конфликтом». Россия развязала войну.

«Мы не продаем технологии в России, мы не ведем дела с российскими военными организациями», — говорится в пресс-релизе компании.

IBM также отметила, что пожертвует определенную сумму в помощь украинцам.

Справка Finance.ua:

IBM — один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг;

компания производит и продает аппаратное и программное обеспечение, услуги (хостинг, консалтинг) в сфере от мейнфреймов до нанотехнологий, а также занимает шестое место в рейтинге крупнейших компаний мира.

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