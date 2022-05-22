Hyundai Motor Group инвестирует более 10 миллиардов долларов в США до 2025 года — Finance.ua
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Hyundai Motor Group инвестирует более 10 миллиардов долларов в США до 2025 года

Сегодня 23:04Фондовый рынок
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Hyundai Motor Group инвестирует более 10 миллиардов долларов в США до 2025 годаHyundai Motor Group инвестирует более 10 миллиардов долларов в США до 2025 года
Южнокорейская Hyundai Motor Group инвестирует более 10 млрд долларов в США до 2025 года: инвестиции, в частности, будут касаться робототехники и искусственного интеллекта.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление корпорации.
В компании отметили, что к 2025 году инвестируют в США дополнительные 5 млрд долларов, чтобы усилить сотрудничество с американскими компаниями в области передовых технологий.
Инвестиции, о которых было объявлено во время визита Байдена, относятся к робототехнике, городской воздушной мобильности, автономному вождению и искусственному интеллекту.
Во время встречи с президентом СЩА Джо Байденом, который завершает визит в Южную Корею, глава Hyundai Motor Group Юйсан Чунг объявил о решении автопроизводителя построить новый завод по производству электромобилей и аккумуляторов в Саванне (штат Джорджия, США).
В объект в Джорджии для производства электромобилей и аккумуляторов планируется инвестировать 5,5 млрд долларов.
«Благодаря новой инвестиции запланированная общая сумма в США к 2025 году достигнет примерно 10 миллиардов долларов, что превышает 7,4 миллиарда долларов, о которых было заявлено в прошлом году», — пишет Reuters.
«Я уверен, что этот новый завод в Джорджии поможет нам стать лидером в американской автомобильной промышленности по созданию высококачественных электромобилей для наших клиентов в США», — добавил глава Hyundai Motor Group Юйсан Чунг.
По материалам: Економічна Правда
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