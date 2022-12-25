Huawei закрывает в россии подразделение на 2 тысячи человек — СМИ Сегодня 02:23

Китайский производитель электроники Huawei закрывает в россии подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования — там работали около 2 тыс. человек, которым предложили перевестись в страны СНГ или уволиться.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

При этом поставщик хранит в россии центры разработок перспективных технологий.

По словам источника газеты, с 1 января Huawei закрывает подразделение Enterprise Business Group, которое отвечало за поставки решений в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ, системы хранения данных, телекоммуникационное оборудование и др.) для корпоративных клиентов.

По словам собеседника, часть сотрудников получила предложения перевестись в страны СНГ, остальные будут уволены.

Собеседник издания, близкий к компании, подтверждает, что большая часть сотрудников покидает подразделение, но офис сохранится номинально: «Компания готова вернуться, если активные боевые действия в Украине прекратятся».

Всего продажами ИКТ-решений в рф занималось около 2 тыс. человек, добавляет источник «Коммерсанта».

Офисы продаж Huawei, включая Enterprise Business Group, расположены в москве, свидетельствуют данные с официальной страницы компании на сайте HeadHunter.

По словам собеседника «Коммерсанта», Huawei сохраняет в рф центры исследований и разработок (R&D, расположены в москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске; занимаются разработкой технологий стандарта связи 5G, технологией обработки и генерации языка, компьютерным зрением, системами дополненной и виртуальной реальности, машинным обучением и т. д.)

В ноябре «Ведомости» сообщали, что Huawei разделяет Enterprise на страны СНГ и рф.

При этом такое решение Huawei связано с рисками вторичных санкций, поскольку оборудование может быть использовано в госсекторе, говорит собеседник на телекоммуникационном рынке.

По его словам, продукция, ввезенная через так называемый «параллельный импорт», может иметь ограничения в работе софта для региона, поэтому присутствие Huawei на рынке ИКТ-решений «постепенно будет сокращаться».

Источник издания заявил, что компания сохраняет в рф бизнес продаж потребительской электроники (смартфоны, ноутбуки и др.) и мобильных сервисов AppGallery. В Huawei отказались от комментариев.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.