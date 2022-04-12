Huawei отключил поддержку российских банковских карт «Мир» — Finance.ua
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Huawei отключил поддержку российских банковских карт «Мир»

Сегодня 18:00Фондовый рынок
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Китайский телекоммуникационный гигант Huawei отключил поддержку карт российской платежной системы Мир в фирменном магазине приложений AppGallery.
При попытке расчета в AppGallery банковскими картами «Мир» платежи отклоняются, а клиентам предлагают другие способы оплаты. Кроме того, из магазина приложений исчезли мобильные приложения банка «Открытие», Промсвязьбанка и ВТБ.
В службе поддержки российского отделения Huawei заявили, что трудности с оплатой картами «Мир» якобы временные. Однако все три упомянутых банка ранее попали в санкционный список Соединенных Штатов и ЕС из-за развязывания россией войны против Украины.
Сам Huawei в мае 2019 года попал под американские санкции за нелегальный сбор разведывательных данных для правительства Китая. Деятельность телекоммуникационного гиганта в США до сих пор ограничена.
По материалам: РБК-Україна
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