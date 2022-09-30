Horizon Capital рассматривает более 80 украинских компаний для инвестиций из нового фонда на $250 млн — Finance.ua

Horizon Capital рассматривает более 80 украинских компаний для инвестиций из нового фонда на $250 млн Сегодня 07:43 — Фондовый рынок

Horizon Capital рассматривает более 80 украинских компаний для инвестиций из нового фонда на $250 млн

Инвесткомпания Horizon Capital имеет пайплайн из более чем 80 компаний, которые могут получить финансирование из нового фонда Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV). О его запуске компания объявила 26 сентября. Первые инвестиции планируются в ближайшие три месяца.

Об этом в интервью Forbes рассказала главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная

Horizon Capital запустит фонд до 30 сентября. Первые инвестиции планируются в первые 100 дней с момента запуска.

«В нашем пайплайне около 80 компаний, которые мы рассматриваем», — отметила Кошарная. Некоторые из них уже находятся в стадии due diligence и окончательного одобрения инвестиционным комитетом, добавила она.

Фонд будет инвестировать в ІТ-сектор, e-commerce, финтек и другие инновационные индустрии, а также экспортоориентированные инновационные потребительские товары и услуги, легкую промышленность с добавленной стоимостью и пищевую промышленность, электронную коммерцию и многое другое, перечисляет Кошарная.

«На протяжении последних 10 лет мы в первую очередь инвестировали в быстрорастущие технологические и экспортоориентированные компании, которые могут конкурировать в глобальных масштабах. Включая Ajax, Creatio, Genesis, AirSlate, Intellias и другие, — говорит она. — В то же время мы поддерживаем быстрорастущих локальных „чемпионов“, таких как инновационный дискаунтер „Аврора“, а также игроков электронной коммерции „Розетка-ЭВО“, MakeUp, „Лики24“ и многие другие. HCGF IV продолжает эту стратегию».

Horizon Capital ищет потенциальные объекты для инвестирования собственными силами, однако открыт к предложениям самих предпринимателей, отмечает директор компании: «Часто это происходит из-за рекомендаций учредителей, которых мы уже поддержали, в частности Александра Конотопского из Ajax или Владимира Многолетнего из Genesis».

Пока HCGF IV собрал $125 млн, однако целевой уровень — $250 млн. «Обычно на это дается год после закрытия первого этапа, но мы надеемся сделать это в течение шести месяцев и закрыть фонд уже в первом полугодии 2023 года», — сказала Кошарная.

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