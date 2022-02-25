Германия намерена отказаться от российского газа из-за войны в Украине — Finance.ua
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Германия намерена отказаться от российского газа из-за войны в Украине

Сегодня 19:03Энергетика
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После начала войны на территории Украины Германия решила принять законы, что обеспечат стране стратегические запасы энергоресурсов. Конечная цель таких мер — отказ от закупок газа и угля у РФ в ответ на военную агрессию Кремля.
Об этом сообщил вицеканцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек в эфире ADR.
Он заметил, что в настоящее время Германия на 50% зависит от импорта российского угля.
«Мы должны будем покупать газ, а также уголь в других странах в более значительном объеме», — сказал Хабек.
Как информирует Euractiv, Хабек заявил, что соответствующий закон уже разрабатывается и будет представлен в ближайшее время, чтобы газ закупался летом.
Для понижения газовой зависимости от РФ Германия также планирует выстроить новейшие LNG-терминалы (для сжиженного газа из США и Катара).
«У Германии есть варианты, где приобрести достаточное количество газа и других ресурсов без России», — сказал немецкий чиновник.
По материалам: Сьогодні
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