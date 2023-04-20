Heineken нашел покупателя для российского филиала — Finance.ua

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Heineken нашел покупателя для российского филиала

Фондовый рынок
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Heineken нашел покупателя для российского филиала
Heineken нашел покупателя для российского филиала
Нидерландский производитель пива Heineken нашел покупателя для российского филиала и ждет утверждения.
Об этом сообщает NOS.
«Heineken нашел покупателя для российского филиала компании», — говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о том, кто является покупателем и о какой цене идет речь не раскрывается.
Компания ожидает одобрения от российской стороны.
«Если мы получим одобрение, мы поделимся более подробной информацией о покупателе и сделке», — отметили в Heineken на презентации своих квартальных результатов.
Ранее в этом году Heineken подвергся резкой критике за то, что компания из-за войны россии в Украине обещала покинуть российский рынок, а концерн запустил целый ряд новых продуктов.
Нидерландский пивоваренный концерн Heineken признал, что все еще работает в россии и даже представляет новые напитки.
Разрешение на запуск новых продуктов российскому подразделению выдавалось из штаб-квартиры Heineken. Это было необходимо для того, чтобы найти нового покупателя и избежать банкротства.
В компании заявляют, что сам бренд Heineken немедленно убрали с российского рынка. Но если бы новые продукты не заменили его, это могло означать конец российского подразделения и более 1 700 сотрудников остались бы без работы.
Кроме того, существовала угроза привлечения к ответственности для местных руководителей, ведь умышленное доведение предприятия до банкротства является уголовным преступлением.
В прошлом году компания Heineken Russia представила новые напитки. Помимо вариантов Amstel были также и безалкогольные напитки.
В предыдущем заявлении Heineken говорилось, что решения были приняты местными менеджерами в россии, но теперь компания признает, что в прошлом году запустила новые продукты в рф с разрешения голландского головного офиса.
Heineken объяснил запуск новых брендов в россии необходимостью поиска покупателя бизнеса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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