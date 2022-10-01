Haylou выпустила спортивные наушники с IP67 и возможностью подключения 2 устройств — Finance.ua

Haylou выпустила спортивные наушники с IP67 и возможностью подключения 2 устройств Сегодня 04:49 — Технологии&Авто

Haylou выпустила спортивные наушники с IP67 и возможностью подключения 2 устройств, Фото: root-nation.com

Haylou представила флагманские Bluetooth-наушники PurFree, которые получили немецкую премию Red Dot Design Award 2022 и премию IAI Global Best Design Award и стоят $119,99.

В отличие от традиционных наушников, Haylou PurFree превращает звук в механические вибрации, используя скулы пользователя для проведения звуковых волн, не приглушая внешних шумов. Поскольку ни один компонент Haylou PurFree не попадает в ушной пользовательский канал, они являются более гигиеничными, чем внутриканальные наушники, и идеально подходят для занятий спортом.

Фото: root-nation.com

Легкая титановая рама наушников Haylou PurFree BC01 весит всего 28 г. Полностью герметичная полость и водонепроницаемость IP67 выдерживают любой пот от высокоинтенсивных тренировок. Наушники обеспечивают 8 часов работы или около 200 песен (от 1,5-часового заряда) и быстро заряжаются. 10-минутная зарядка быстро пополнит запас энергии наушников, обеспечив 2 часа работы в режиме воспроизведения.

Благодаря флагманскому чипу Qualcomm 3044 и Bluetooth 5.2 наушники Haylou PurFree BC01 обеспечивают более стабильное и быстрее соединение, предлагая звук aptX Hi-Fi. Благодаря эксклюзивной технологии направленного звука Haylou с мощными глубокими басами, герметичная полость на 360° позволяет эффективно избежать утечки звука.

Фото: root-nation.com

Для приема звонков на ходу двойные микрофоны с всенаправленным подъемом голоса повышают чувствительность, а алгоритм шумоподавления cVc интеллектуально распознает и уменьшает фоновый шум. Кроме того, наушники Haylоu PurFree BC01 предлагают подключение к двум Bluetooth устройствам.

В отличие от других наушников такого типа, Haylou PurFree не использует поддельные технологии, направляющие звук через барабанные перепонки или отверстия. Вместо этого в них используется высокоточный преобразователь и технология защиты от утечек. Этот метод эффективно избегает утечки звука и защищает конфиденциальность пользователя.

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