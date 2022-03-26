Грузия передала Украине около 200 тонн гуманитарной помощи — Finance.ua
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Грузия передала Украине около 200 тонн гуманитарной помощи

Сегодня 20:45
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Грузия передала Украине около 200 тонн гуманитарной помощи
В Украину доставлено около 200 тонн гуманитарной помощи от Грузии.
Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
Как сообщили в пресс-службе, Грузия передала 200 тонн гуманитарной помощи.
«Подключились к сбору продуктов и грузинские фонды, бизнес и небезразличные граждане. Часть гуманитарной помощи даже была собрана конкретному городу — Харькову от Кутаиси», — говорится в сообщении.
Также отметили, что среди помощи преимущественно продовольствие, а именно крупы, сладости, вода, консервы, детское питание, средства гигиены, спальные мешки.
Весь груз на запад Украины доставила Georgian Post за свой счет. Сейчас он будет перенаправлен в наиболее пострадавшие области Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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