Грузия готовит заявку на вступление в Евросоюз — Finance.ua

Грузия готовит заявку на вступление в Евросоюз

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Грузия готовит заявку на вступление в Евросоюз

Политсовет правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» после консультаций с премьер-министром Ираклием Гарибашвили принял решение немедленно подать заявку на получение статуса страны-кандидата в Евросоюз.

Как сообщает DW , об этом в среду, 2 марта, заявил глава партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Правительство Грузии уже готовит эту заявку, которая официально будет передана структурам Евросоюза от имени грузинского руководства завтра в Брюсселе. Призываем евроструктуры в чрезвычайном режиме рассмотреть нашу заявку и предоставить Грузии этот статус», — сказал Кобахидзе. По его словам, заявка подается «исходя из политического контекста и новых реалий».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также поддерживает скорейшее вступление страны в Европейский Союз. «ЕС должен найти способ ответить на наши долгие ожидания. Дать нам ощущение того, что мы являемся частью его семьи», — сказала она в интервью изданию The Financial Times.

«Мы ждем этого так же долго, как и Украина. Мы на одном и том же пути, нас нужно принимать во внимание. О нас не нужно забывать», — отметила грузинский президент.

Напомним, 28 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Европейском Союзе.

1 марта Европейский парламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Теперь эта резолюция передается уполномоченным на принятие соответствующих решений институтам Евросоюза и всем странам-членам сообщества. В документе также осуждается российская агрессия против Украины. Резолюция носит рекомендательный характер.

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