Грузия готовит заявку на вступление в Евросоюз — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Грузия готовит заявку на вступление в Евросоюз

Сегодня 11:13Мир
93
Грузия готовит заявку на вступление в ЕвросоюзГрузия готовит заявку на вступление в Евросоюз
Политсовет правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» после консультаций с премьер-министром Ираклием Гарибашвили принял решение немедленно подать заявку на получение статуса страны-кандидата в Евросоюз.
Как сообщает DW, об этом в среду, 2 марта, заявил глава партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
«Правительство Грузии уже готовит эту заявку, которая официально будет передана структурам Евросоюза от имени грузинского руководства завтра в Брюсселе. Призываем евроструктуры в чрезвычайном режиме рассмотреть нашу заявку и предоставить Грузии этот статус», — сказал Кобахидзе. По его словам, заявка подается «исходя из политического контекста и новых реалий».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили также поддерживает скорейшее вступление страны в Европейский Союз. «ЕС должен найти способ ответить на наши долгие ожидания. Дать нам ощущение того, что мы являемся частью его семьи», — сказала она в интервью изданию The Financial Times.
«Мы ждем этого так же долго, как и Украина. Мы на одном и том же пути, нас нужно принимать во внимание. О нас не нужно забывать», — отметила грузинский президент.
Напомним, 28 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Европейском Союзе.
1 марта Европейский парламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Теперь эта резолюция передается уполномоченным на принятие соответствующих решений институтам Евросоюза и всем странам-членам сообщества. В документе также осуждается российская агрессия против Украины. Резолюция носит рекомендательный характер.
По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.