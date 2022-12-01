Грозит ли украинцам дефицит гречки в 2023 году — Finance.ua
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Грозит ли украинцам дефицит гречки в 2023 году

Аграрный рынок
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По данным Минагрополитики, аграриям удалось собрать 156 тыс. тонн гречки со 115 тысяч га, так что будет возможность ее экспортировать в Евросоюз и другие страны.
Об этом рассказал фермер Василий Зубрицкий.
Для внутреннего потребления требуется примерно 140–150 тыс. тонн гречихи. Поэтому ощутимого дефицита гречки не будет, а в 2023 году, думаю, мы будем даже экспортировать ее в ЕС, — говорит фермер Василий Зубрицкий.
Он отметил, что раньше в Украине постоянно сокращались площади под гречкой, россия покупала гречку в Казахстане и экспортировала ее к нам.
Так было до прошлого года, так что у нас гречку не выгодно было выращивать — ее цена была ниже себестоимости. В этом году площади немного увеличили. На Западе Украины была хорошая урожайность — 15-20 центнеров с га.
Сейчас тонна гречки стоит около 22 тыс. гривен, поэтому рентабельность где-то 10-15%. Это уже нормальная рентабельность, при которой можно работать. В следующем году площади будут больше. Тем более что импорт не мешает.
Пока что гречка стоит в среднем 76,37 грн. В прошлом месяце средняя цена составила 80,78 грн за килограмм. Самое дешевое предложение — у Ашана — 67,30 грн.
По материалам:
На пенсии
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