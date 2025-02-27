Grok 3: на что способна новая нейросеть — Finance.ua

Grok 3: на что способна новая нейросеть Сегодня 20:39 — Технологии&Авто

Grok 3: на что способна новая нейросеть

Уже с 17 февраля 2025 года Grok 3 стал доступен для подписчиков платформы X (в прошлом Twitter). Не для всех. Пока только для Premium+. Но доступ будет расширяться. Постепенно воспользоваться его возможностями сможет любой пользователь. По крайней мере, так пообещал Илон Маск.

По словам разработчиков, эта усовершенствованная модель ИИ поможет понять природу Вселенной. Из названия понятно, что это третья версия бота. Предшественники также доступны для использования, но, как заметил Илон Маск, даже по сравнению с Grok 2, эта версия минимум в 10 раз умнее.

Достичь такого результата удалось благодаря особому подходу к обучению. Опять же, по словам Маски, для Grok 3 использовались расширенные наборы данных. Примечательно, что даже документы по судебным делам для этого в разработке применили. Поэтому вышло так, что Grok 3 на порядок более «талантливый», чем Grok 2.

На презентации была использована довольно интересная фраза. Из нее многое становится понятно, поэтому цитируем Маска: «Это нацеленный на поиск истины искусственный интеллект, даже если эта истина иногда противоречит тому, что считается политически корректным».

Что умеет делать Grok 3

Grok 3 отлично выполняет тесты по AIME (выборка вопросов по математике. — Ред.) и GPQA (упражнения по физике, биологии и химии на уровне доктора наук. — Ред.). В задачах по программированию, в выполнении научных работ эта новая версия также превосходит аналоги.

Даже в краудсорсинговом тесте «Chatbot Arena», помогающем сравнить качество ответов разных современных моделей ИИ, ранняя версия Grok 3 показала вполне конкурентоспособные результаты.

Итак, эта нейросеть умеет:

осуществлять научные исследования;

решать математические уравнения;

выполнять задачи по программированию;

размышлять, проверять верность результатов еще до их выдачи пользователю;

активировать для размышлений с дополнительными вычислениями специальный режим Big Brain;

запускать для поиска определенных данных в Интернете;

создавать игры, похожие на «Тетрис» и т. д.

А еще Grok 3 умеет адаптировать ответы согласно содержанию предыдущих запросов общего содержания диалога, модифицировать их в зависимости от потребностей конкретного пользователя. Это помогает предоставлять более релевантную информацию. Работает гораздо быстрее предшественников. Эффективно обрабатывает мега огромные по объемам запросы.

Сравнение Grok 3 с чат-ботами ChatGPT, Gemini и Copilot

Уникальным Grok 3 делают несколько ключевых его отличий от других популярных чат-ботов, таких как ChatGPT, Gemini и Copilot. В виде таблицы сравнивать легче.

Сравнение Grok 3 с другими популярными чат-ботами.

Сегодня ChatGPT — один из самых популярных чат-ботов в мире. Он умеет генерировать тексты, способен отвечать на запросы. Но в понимании контекста на длинных отрезках диалога Grok 3 показывает лучшие результаты.

В ChatGPT иногда могут возникать проблемы с точностью, особенно если «разговор» долгий. Для Grok 3, благодаря способности адаптироваться к изменению контекста и давать более релевантные ответы, такой угрозы нет.

Gemini от Google также может рассматриваться как мощный конкурент Grok 3. Но версия Илона Маска дополнительно предусматривает интеграцию с платформой X. Это чат-боту предоставляет доступ к большему количеству данных, предусматривает возможность обрабатывать непосредственно в реальном времени социальные медиа-взаимодействия.

Следует отметить, что Grok 3 более адаптирован к индивидуальным запросам пользователей. Все из-за предложений большего объема возможностей для персонализации.

Copilot от Microsoft специализированный на помощи программистам. Первоначально речь идет о написании кода. Grok 3, в свою очередь, является универсальным инструментом. Он и тексты генерирует, и интерактивные консультации дает.

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