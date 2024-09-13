Греция предупредила о резком росте цен на электроэнергию из-за ударов россии по Украине — Finance.ua
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Греция предупредила о резком росте цен на электроэнергию из-за ударов россии по Украине

Энергетика
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российские атаки на украинскую инфраструктуру стали одной из причин резкого роста цен на электроэнергию в юго-восточной Европе. Этим летом цены на электроэнергию в регионе выросли более чем вдвое, подчеркнув уязвимость энергетических рынков ЕС.
Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
В письме к Еврокомиссии, с которым ознакомилась Financial Times, Мицотакис сообщил, что в августе цены выросли с 60 до 130 евро за мегаватт-час. Он призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен срочно решить проблему нехватки трансграничных мощностей для стабилизации цен.
Среди причин скачка цен Мицотакис назвал жаркую погоду, перебои в производстве электроэнергии и пересохшие водохранилища. Однако ключевым фактором, по его словам, стали российские удары по энергосистеме Украины, что привело к шестикратному увеличению импорта электроэнергии в Украину из соседних стран ЕС.
Греческий лидер также отметил необходимость улучшить надзор за рынком электроэнергии, который он назвал «непрозрачным черным ящиком». Политики ЕС, включая бывшего премьер-министра Италии и президента Европейского центрального банка Марио Драги, также выразили обеспокоенность высокими и нестабильными ценами на энергоносители, что негативно сказывается на конкурентоспособности Европы.
Фон дер Ляен отметила важность трансграничных энергетических сетей, которые могут быть профинансированы из бюджета ЕС для достижения климатических целей.
По материалам:
РБК-Україна
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