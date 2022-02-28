Греция остановила программу выдачи «золотых виз» для россиян — Finance.ua

Греция остановила программу выдачи «золотых виз» для россиян
Греция приостановила выдачу и продление срока действия вида на жительство для российских инвесторов — так называемую программу «золотая виза».
Об этом сообщило министерство миграции страны, пишет «Европейская правда».
Приостановление распространяется как на заявки, ожидающие рассмотрения, так и на новые заявки.
Заявления на получение вида на жительство по категории «руководители бизнеса» для граждан России также не будут рассматриваться до особого распоряжения.
Греция ждет соответствующих решений Европейского Союза.
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