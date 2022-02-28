Греция остановила программу выдачи «золотых виз» для россиян — Finance.ua

Греция остановила программу выдачи «золотых виз» для россиян

Сегодня 16:31 — Мир

Греция приостановила выдачу и продление срока действия вида на жительство для российских инвесторов — так называемую программу «золотая виза».

Об этом сообщило министерство миграции страны, пишет «Европейская правда».

Приостановление распространяется как на заявки, ожидающие рассмотрения, так и на новые заявки.

Заявления на получение вида на жительство по категории «руководители бизнеса» для граждан России также не будут рассматриваться до особого распоряжения.

Греция ждет соответствующих решений Европейского Союза.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью