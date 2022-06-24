Гранты и кредиты составили 24% от финансирования госбюджета с начала войны — Finance.ua

Гранты и кредиты составили 24% от финансирования госбюджета с начала войны Сегодня 08:36 — Казна и Политика

За 120 дней войны за счет международных доноров удалось наполнить госбюджет на более чем 200 млрд грн; за счет внутренних источников — на 626 млрд грн.

Гранты и кредиты от международных партнеров составили 24,2% от финансирования государственного бюджета Украины с начала войны.

Об этом заявил в своем Telegram-канале первый заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

В целом с 24 февраля по 22 июня 2022 года финансирование госбюджета составило 826 млрд грн.

Основными источниками наполнения бюджета были:

налоги, таможенные отчисления, дивиденды госпредприятий — около 310 млрд грн;

НБУ закупил ОВГЗ на 190 млрд грн и еще 19 млрд грн прибыли перечислил в бюджет — 209 млрд грн;

гранты и кредиты международных доноров (МВФ, ЕС, США, Канада, Мировой банк) — более 200 млрд грн;

покупка военных ОВГЗ банками и физлицами — 107 млрд грн.

При этом уточняется, что скоро помощь от международных партнеров увеличится еще на 21 млрд грн, а в планах на июнь-июль — привлечь 257,4 млрд грн.

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