Государство продолжит дотировать тариф на электроэнергию через системы субсидий — министр Галущенко Сегодня 12:12

Решение о повышении тарифа на электроэнергию было вынужденным, ведь расчеты показывали, что в противном случае энергосистема не сможет восстановиться до следующей зимы.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, Украине нужно провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддерживать генерацию и систему передачи электроэнергии до следующего отопительного сезона. «Ситуация действительно с поднятием цен это тяжелое решение было для нас. Мы просто исходили из того, что расчеты как раз показывали, что мы просто не сможем восстановиться максимально до следующей зимы», — сказал Галущенко.

Он отметил, что даже после повышения размер тариф является льготным, а реальная стоимость электроэнергии как минимум вдвое больше. «Государство дотирует этот тариф и будет его дотировать через системы жилищных субсидий. В то же время это минимально необходимый тариф, чтобы мы удержали энергосистему и подготовили ее к следующей зиме», — добавляет министр.

В настоящее время, отмечают в министерстве, дальнейшее увеличение тарифа не планируется.

Напомним, накануне Минэнерго заявило, что государство позволит каждому представителю уязвимых категорий населения получать субсидию. 30 мая Правительство подняло тарифы на электроэнергию до 2,64 грн за кВт-ч.

УНІАН По материалам:

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