Госспецсвязи нейтрализовала хакерские атаки на украинские медиа — Finance.ua
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Госспецсвязи нейтрализовала хакерские атаки на украинские медиа

Сегодня 18:07Криминал
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Государственная служба специальной связи и защиты информации отчиталась о борьбе с кибератаками на критическую информационную инфраструктуру Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.
По данным Госспецсвязи, российские военные хакеры намерены взломать украинские медиа ради публикации на них фашистской символики и пропаганды. Для атак использовали уязвимости рекламного приложения Redtram. С аккаунта в этом приложении хакеры пытались распространить фейки по украинским СМИ.
«Эта атака не была сложной. Мы быстро отреагировали на нее и устранили ее. Она не нанесла ущерба информационной инфраструктуре изданий», — объяснил замглавы службы Виктор Жора.
Он добавил, что Госспецсвязи с другими органами кибербезопасности помогло восстановить нормальное функционирование СМИ. Причина атак — война РФ против Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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