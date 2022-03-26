Госспецсвязи нейтрализовала хакерские атаки на украинские медиа — Finance.ua

Госспецсвязи нейтрализовала хакерские атаки на украинские медиа

Сегодня 18:07 — Криминал

Государственная служба специальной связи и защиты информации отчиталась о борьбе с кибератаками на критическую информационную инфраструктуру Украины.

По данным Госспецсвязи, российские военные хакеры намерены взломать украинские медиа ради публикации на них фашистской символики и пропаганды. Для атак использовали уязвимости рекламного приложения Redtram. С аккаунта в этом приложении хакеры пытались распространить фейки по украинским СМИ.

«Эта атака не была сложной. Мы быстро отреагировали на нее и устранили ее. Она не нанесла ущерба информационной инфраструктуре изданий», — объяснил замглавы службы Виктор Жора.

Он добавил, что Госспецсвязи с другими органами кибербезопасности помогло восстановить нормальное функционирование СМИ. Причина атак — война РФ против Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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