Google Украина увеличивает поддержку до 25 миллионов долларов и расширяет доступ к Project Shield — Finance.ua
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Google Украина увеличивает поддержку до 25 миллионов долларов и расширяет доступ к Project Shield

Сегодня 21:34Технологии&Авто
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В Google Украина расширили доступ к Project Shield — бесплатной защите от DDoS-атак, также компания увеличила свою поддержку Украине до 25 млн долларов.
Об этом сообщается в официальном блоге Google Украина.
"Наши службы безопасности работают круглосуточно, без выходных, чтобы защитить украинских пользователей и важные местные службы. Мы продолжаем наблюдать попытки DDoS-атак против многочисленных украинских сайтов, в том числе Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, а также таких сервисов, как Liveuamap, которые помогают людям находить информацию.
Мы расширили доступ к Project Shield, нашей бесплатной защите от DDoS-атак, чтобы украинские правительственные веб-сайты, посольства во всем мире и другие правительства в непосредственной близости от конфликта могли оставаться онлайн, защищаться и продолжать предлагать свои важные услуги", — говорится в сообщении.
Project Shield позволяет Google поглощать плохой трафик во время DDos-атак и действовать как «щит» для небольших веб-сайтов, позволяя им продолжать работать и защищаться от этих атак.
По материалам: Економічна Правда
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