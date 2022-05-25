Google профинансировал покупку 43 тыс. ноутбуков для украинских преподавателей — Finance.ua

Google профинансировал покупку 43 тыс. ноутбуков для украинских преподавателей

Сегодня 03:21 — Фондовый рынок

Американская корпорация Google профинансировала закупку 43 тыс. ноутбуков Chromebook для украинских преподавателей, пишет ЮБР.

Об этом сообщается в официальном блоге «Google Украина».

Также отмечается, что для оптимального использования устройства Google сотрудничает с местными организациями, чтобы провести тренинги для около 50 тыс. преподавателей, а также помочь школам настроить устройства и управлять ими удаленно благодаря обновлению Chrome Enterprise.

С помощью серии семинаров и онлайн-материалов преподаватели смогут более эффективно использовать ноутбуки и предоставленный набор инструментов Google Workspace for Education.

Google for Education будет продолжать обновлять такие ресурсы, как «Учите, где бы вы ни были» — центральный ресурс, разработанный во время пандемии, содержащий информацию, советы, тренинги и инструменты для обучения.

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