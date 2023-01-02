Google показал самые популярные поисковые запросы по всему миру за 2022 год — Finance.ua

Google показал самые популярные поисковые запросы по всему миру за 2022 год
Компания Google в конце года публикует список самых популярных поисковых запросов. В свежем рейтинге можно проследить самые громкие события 2022-го.
Для сравнения, в прошлом году одними из самых популярных новостных запросов стали вакцины против COVID-19, события в Афганистане и криптовалюта Dogecoin. На первом месте среди телешоу оказалась «Игра в кальмара».
Самые популярные в 2022 году
- Самым популярным запросом стала игра Wordle, в которой нужно угадывать слова.
- Среди новостной тематики лидирует Украина, опередив смерть Елизаветы II, результаты выборов и оспу обезьян.
- Самым популярным человеком стал Джонни Депп, выигравший суд против Эмбер Герд. Последняя, к слову, оказалась на третьем месте рейтинга. Второе место досталось Виллу Смиту, ударившему комика Криса Рока на церемонии вручения премии «Оскар». Четвертым чаще всего гуглили российского диктатора Путина.
- Среди фильмов пользователям были интересны новый «Тор: любовь и гром», «Черный Адам», Top Gun и «Бэтмен».
- На первом месте среди телешоу оказалась «Эйфория». Второе место забрал «Дом дракона».
Самым популярным местом пользователей Google Maps оказался Букингемский дворец. За ним — Биг-Бен и пирамида Хеопса.
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