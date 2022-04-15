Google отключила платежи из россии — Finance.ua

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Google отключила платежи из россии

Сегодня 11:42Технологии&Авто
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Компания Google отключила платежи из россии для любых карт.
Об этом сообщили в компании, написал в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он отметил, что оплатить нельзя никаким видом российских карт. Также отменена подписка с платежами с мобильного.
Также ранее Google вслед за Apple остановила проект по подключению российских карт «Мир» к электронному кошельку Google Pay. Google перестал принимать новых пользователей для своих облачных сервисов на территории России.
В начале марта компания Google заявила о приостановке платежей из россии в Google Play, в связи с чем российские пользователи не смогут покупать новые программы или продлевать подписку на уже приобретенные.

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По материалам: Економічна Правда
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