Google отключила платежи из россии — Finance.ua

Google отключила платежи из россии

Компания Google отключила платежи из россии для любых карт.

Об этом сообщили в компании, написал в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что оплатить нельзя никаким видом российских карт. Также отменена подписка с платежами с мобильного.

Также ранее Google вслед за Apple остановила проект по подключению российских карт «Мир» к электронному кошельку Google Pay. Google перестал принимать новых пользователей для своих облачных сервисов на территории России.

В начале марта компания Google заявила о приостановке платежей из россии в Google Play, в связи с чем российские пользователи не смогут покупать новые программы или продлевать подписку на уже приобретенные.

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