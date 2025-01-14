Goodyear разрабатывает шины, способные предотвращать ДТП до момента столкновения — Finance.ua

Goodyear разрабатывает шины, способные предотвращать ДТП до момента столкновения 14.01.2025, 01:17 — Технологии&Авто

Goodyear разрабатывает шины, способные предотвращать ДТП до момента столкновения

Goodyear представила новую умную систему, которая способна анализировать данные о дорожных условиях и шинах и запускать автономное экстренное торможение автомобиля раньше обычного. Компания стремится сделать вождение при неблагоприятных погодных условиях более безопасным.

Большинство автомобилей имеют систему экстренного торможения (AEB), которая настроена на применение при высоком коэффициенте трения, например на сухом асфальте. Однако при плохих погодных условиях она менее эффективна.

Как сообщает Carscoops, инженеры Goodyear готовят решение благодаря технологии шин SightLine, разработанной в сотрудничестве с голландской исследовательской организацией TNO.

Goodyear может использовать данные, полученные с передней и задней камер автомобиля, информацию о погоде от сторонних разработчиков, а также сведения о марке и возрасте шин, чтобы определить лучшее время для активации AEB.

Кроме того, в сочетании с передовыми шинами, способными измерять степень трения с дорожным покрытием, давление воздуха, а также степень износа, эта технология может более точно регулировать момент активации системы экстренного торможения.

Компания Goodyear говорит, что ее испытания на мокрой дороге показывают, что система AEB с использованием технологии SightLine на скорости 80 км/ч позволяет применять тормоза гораздо раньше, чем на сухой поверхности. Однако пока нет никакой информации о том, когда технология будет готова к внедрению в серийные авто.

Телеканал 24 По материалам:

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