Год работы морского коридора: более 2300 судов зашли в черноморские порты — Finance.ua

Год работы морского коридора: более 2300 судов зашли в черноморские порты Сегодня 15:20 — Казна и Политика

Год работы морского коридора: более 2300 судов зашли в черноморские порты

В черноморские порты Украины за год работы морского коридора в Черном море зашли 2300 судов. Грузооборот составил более 64 млн тонн.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Продовольственная безопасность — это один из 10 пунктов Формулы мира Президента Владимира Зеленского. В июне в Швейцарии участники Международного саммита мира единодушно поддержали позицию Украины по вопросам продовольственной безопасности. Это касается и защиты портов, и свободного и безопасного судоходства в Черном море», — отметил он.

Глава правительства напомнил, что с первого дня своего вторжения россия делала все, чтобы украинские порты на Черном море были заблокированы. Именно таким образом враг оказывал давление на экономику Украины и союзников, создавая угрозы для мировой продовольственной безопасности.

По словам Шмыгаля, одной из самых больших побед для Украины в прошлом году стало открытие Украинского морского коридора.

Премьер поделился результатами работы морского коридора для Украины.

«Более 2300 судов зашли в черноморские порты Украины за этот год. Грузооборот составил более 64 млн тонн. Почти 44 млн тонн зерновых было экспортировано из Украины», — проинформировал он.

По его словам, все это оказало положительное влияние на разные отрасли экономики государства и на экономику в целом.

В то же время он отметил, что украинские экспортеры нарастили физические объемы продаж своих товаров на 35% в первом полугодии 2024 года, «мы вышли на довоенные показатели экспорта».

Политик подчеркнул, что этот результат стал возможным благодаря трем вещам: успешным действиям Сил безопасности и обороны в Черном море, благодаря инициативе по страхованию военных рисков для торговых судов, а также восстановлению украинской портовой инфраструктуры и инвестиций в ее развитие.

«Благодарен Президенту Украины и всем, кто обеспечил эту важную победу для Украины. Благодарен нашим аграриям, которые в сложных условиях продолжают сеять и убирать урожай, чтобы накормить Украину и мир», — резюмировал Шмыгаль.

Укрінформ По материалам:

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