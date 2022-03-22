ГНС разъяснила вопрос уплаты НДС при переходе на единый налог 2% и новых налогов на горючее — Finance.ua
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ГНС разъяснила вопрос уплаты НДС при переходе на единый налог 2% и новых налогов на горючее

Сегодня 21:06Казна и Политика
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ГНС разъяснила вопрос уплаты НДС при переходе на единый налог 2% и новых налогов на горючееГНС разъяснила вопрос уплаты НДС при переходе на единый налог 2% и новых налогов на горючее, freepik.com
После введения в Украине военного положения были приняты и вступили в силу законы, которые разрешают бизнесу переход на уплату единого налога по ставке 2% от дохода, обнуляют акциз на нефтепродукты и снижают ставку НДС на них с 20% до 7%.
Такие кардинальные изменения неизбежно вызвали у налогоплательщиков множество вопросов и сомнений. Государственная налоговая служба (ГНС) опубликовала подробные разъяснения.

Уплата акциза на нефтепродукты:

  • указано, на какие нефтепродукты распространяется ставка НДС в размере 7% и нулевой акциз;
  • разъясняется, как сейчас формируется налоговый кредит и что делать с уже сформированными кредитами;
  • определены особенности возмещения НДС;
  • РРО розничных продавцов топлива должны быть перепрограммированы на указание в чеке НДС в размере 7%;
  • акциз на топливо, уплаченный до 17 марта, подлежит возмещению (после этой даты он равен нулю). Сумма такого акцизного налога в цене горючего ранее составляла: 1 л бензина — 7,08 грн, дизтоплива — 4,63 грн, сжиженного газа — 1,72 грн.

Что будет с НДС при переходе на единый налог в размере 2% от дохода:

  • применение ставки налога в размере 2% предполагает включение НДС в состав единого налога (как при применении ставки единого налога 5%);
  • тем, кто избрал третью группу единого налога по ставке 2%, регистрация плательщика НДС не аннулируется. После завершения военного положения правила начисления и уплаты НДС для них возобновятся автоматически;
  • указано, как составить налоговую отчетность за первый отчетный период после завершения действия военного положения;
  • у плательщика НДС сохраняется право на использование сумм НДС, подлежащих включению в состав налогового кредита на дату перехода на упрощенную систему и по ряду других (приведен их перечень).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: The page
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