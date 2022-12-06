Глава Укрэнерго сообщил, сколько нужно времени, чтобы стабилизировать систему после ракетных ударов — Finance.ua

Глава Укрэнерго сообщил, сколько нужно времени, чтобы стабилизировать систему после ракетных ударов Сегодня 10:02 — Энергетика

Глава Укрэнерго сообщил, сколько нужно времени, чтобы стабилизировать систему после ракетных ударов

На возобновление производства электроэнергии после ракетных ударов по энергетике Украины, которые россия нанесла 5 декабря, потребуется несколько дней, после чего энергетическая система начнет стабилизироваться.

Об этом сообщил глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона.

После того, как 5 декабря было выпущено более 70 ракет и около 10 из них долетели, по словам Кудрицкого, были нанесены значительные повреждения как электростанциям, так и подстанциям «Укрэнерго» — но ситуация контролируемая.

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«Есть определенные ограничения аварийные энергоснабжения... Дефицит в энергосистеме будет в понедельник-вторник, пока некоторые энергоблоки, которые сегодня аварийно отключились во время атаки, будут набирать мощность. День-два нужно на возобновление производства электроэнергии в системе — после этого ожидаем, что ситуация стабилизируется „Это будет вся Украина (с аварийными отключениями. — Ред.). У нас есть регионы, которые пострадали больше других — в частности, Одесская область. Сейчас мы подаем напряжение туда по резервным схемам питания, чтобы запитать, прежде всего, критическую инфраструктуру“ города и по крайней мере частично подать электроэнергию гражданам. Думаю, что эту ситуацию мы разрешим в ближайшие пару дней.И по другим областям, где были аварийные отключения энергопотребителей, сейчас возобновляется энергоснабжение постепенно. Параллельно наши ремонтники будут работать над восстановлением энергосистемы: подстанций и линий электропередач», — сообщил Кудрицкий.

Аварийные отключения были применены по всей стране, чтобы не разбалансировать систему — сейчас их постепенно заменяют лимиты потребления для каждой области.

Во вторник 6 декабря эти лимиты будут подобны тем, что были 3-4 дня назад, сказал Кудрицкий.

Глава «Укрэнерго» считает, что россияне намеренно выбрали для атаки время пиковых морозов, чтобы «отключить украинскую энергосистему» именно во время похолодания и нанести максимальные страдания украинцам.

«Судя по географии прилетов, не сомневаюсь, что военных консультировали российские энергетики», — сказал Кудрицкий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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