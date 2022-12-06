Глава Укрэнерго сообщил, сколько нужно времени, чтобы стабилизировать систему после ракетных ударов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Глава Укрэнерго сообщил, сколько нужно времени, чтобы стабилизировать систему после ракетных ударов

Энергетика
145
Глава Укрэнерго сообщил, сколько нужно времени, чтобы стабилизировать систему после ракетных ударов
Глава Укрэнерго сообщил, сколько нужно времени, чтобы стабилизировать систему после ракетных ударов
На возобновление производства электроэнергии после ракетных ударов по энергетике Украины, которые россия нанесла 5 декабря, потребуется несколько дней, после чего энергетическая система начнет стабилизироваться.
Об этом сообщил глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона.
После того, как 5 декабря было выпущено более 70 ракет и около 10 из них долетели, по словам Кудрицкого, были нанесены значительные повреждения как электростанциям, так и подстанциям «Укрэнерго» — но ситуация контролируемая.

Читайте также: Возможно ли оставить без света Украину

«Есть определенные ограничения аварийные энергоснабжения... Дефицит в энергосистеме будет в понедельник-вторник, пока некоторые энергоблоки, которые сегодня аварийно отключились во время атаки, будут набирать мощность. День-два нужно на возобновление производства электроэнергии в системе — после этого ожидаем, что ситуация стабилизируется „Это будет вся Украина (с аварийными отключениями. — Ред.). У нас есть регионы, которые пострадали больше других — в частности, Одесская область. Сейчас мы подаем напряжение туда по резервным схемам питания, чтобы запитать, прежде всего, критическую инфраструктуру“ города и по крайней мере частично подать электроэнергию гражданам. Думаю, что эту ситуацию мы разрешим в ближайшие пару дней.И по другим областям, где были аварийные отключения энергопотребителей, сейчас возобновляется энергоснабжение постепенно. Параллельно наши ремонтники будут работать над восстановлением энергосистемы: подстанций и линий электропередач», — сообщил Кудрицкий.

Читайте также: Что происходит с мобильным интернетом, когда нет света

Аварийные отключения были применены по всей стране, чтобы не разбалансировать систему — сейчас их постепенно заменяют лимиты потребления для каждой области.
Во вторник 6 декабря эти лимиты будут подобны тем, что были 3-4 дня назад, сказал Кудрицкий.
Глава «Укрэнерго» считает, что россияне намеренно выбрали для атаки время пиковых морозов, чтобы «отключить украинскую энергосистему» именно во время похолодания и нанести максимальные страдания украинцам.
«Судя по географии прилетов, не сомневаюсь, что военных консультировали российские энергетики», — сказал Кудрицкий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.