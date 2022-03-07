Глава Минфина Франции анонсировал новые санкции против России — Finance.ua
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Глава Минфина Франции анонсировал новые санкции против России

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Глава Минфина Франции анонсировал новые санкции против РоссииГлава Минфина Франции анонсировал новые санкции против России
Во Франции и Европе все еще есть пространство для маневра, чтобы ввести дополнительные санкции против России за вторжение в Украину. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что все варианты на столе.
Об этом сообщает Reuters.
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«Да, есть поле для маневра. Все варианты на столе», — сказал Ле Мэр телевидению BFM и RMC Radio.
Европейский Союз, в состав которого входят 27 стран, ввел в отношении Москвы три пакета санкций за ее агрессию против Украины, включая замораживание активов российского центрального банка и отключение семи российских банков от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT.
Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страны Европейского Союза намерены вести «тотальную экономическую войну против России».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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