Глава Минфина Франции анонсировал новые санкции против России — Finance.ua

Глава Минфина Франции анонсировал новые санкции против России

Сегодня 14:09 — Мир

Глава Минфина Франции анонсировал новые санкции против России

Во Франции и Европе все еще есть пространство для маневра, чтобы ввести дополнительные санкции против России за вторжение в Украину. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что все варианты на столе.

Об этом сообщает Reuters

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«Да, есть поле для маневра. Все варианты на столе», — сказал Ле Мэр телевидению BFM и RMC Radio.

Европейский Союз, в состав которого входят 27 стран, ввел в отношении Москвы три пакета санкций за ее агрессию против Украины, включая замораживание активов российского центрального банка и отключение семи российских банков от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страны Европейского Союза намерены вести «тотальную экономическую войну против России».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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