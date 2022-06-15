Германия сократила экспорт товаров в россию на 64% — Finance.ua

Германия сократила экспорт товаров в россию на 64%

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Германия сократила экспорт товаров в россию на 64%

По итогам апреля Германия экспортировала в россию товаров на сумму 828,2 млн евро, это на 64,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. В марте этого года падение показателя по экспорту составило 57,5%.

Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis).

Падение коснулось главным образом автомобильного сектора (обрушение до 226,9 млн евро, то есть на 57,7% по сравнению с апрелем 2021 года) и химической продукции (экспорт сократился на 53,1% — до 114,1 млн евро).

В то же время резкое снижение объемов продукции, вывозимой в россию, компенсировано значительным ростом импорта в апреле в стоимостном выражении, отметили в Destatis. Поставки в ФРГ из рф увеличились на 41,9% — до 3,7 млрд евро. Наиболее важными товарами импорта были нефть и газ. Их стоимость увеличилась на 37,8% — до 2,2 млрд евро.

Кроме того, москва поставляла кокс и нефтепродукты (+94,3% — до 0,4 млрд евро), а также уголь (+334,7% — до 0,4 млрд евро). Что касается объемов импорта, то по этому показателю отмечены сокращения на 26,1% по сравнению с апрелем 2021 года.

Таким образом, увеличение стоимости ввозимой продукции в основном связано с ростом цен, особенно в энергетическом секторе.

Положительное сальдо импорта во внешней торговле с россией в апреле составило 2,9 млрд евро. Месяцем ранее он держался на отметке 3,4 млрд евро.

В марте россия заняла лишь 12 место среди стран, входивших в список самых важных направлений немецкого экспорта за пределы ЕС. В феврале россия была на пятой позиции списка.

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