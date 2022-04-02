Германия приостановила обмен налоговой информацией с рф и беларусью — Finance.ua
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Германия приостановила обмен налоговой информацией с рф и беларусью

Вчера 09:30
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Германия в связи с вторжением рф в Украину приостановила обмен информацией с российскими и белорусскими налоговыми органами.
Об этом пишет Spiegel со ссылкой на письмо министра финансов Германии Кристиана Линднера его украинскому коллеге Сергею Марченко.
В частности, приостановлен обмен информацией между налоговыми органами.
"Это важно, поскольку налоговые органы страны могут надлежащим образом облагать налогом компании только при наличии всей информации, касающейся налога.
Кроме того, Германия больше не больше не будет компенсировать подоходный налог российских граждан и фирм, зарегистрированных в финансовых ведомствах страны, что отразится на возможности избегать двойного налогообложения", — пишет издание.
По данным Spiegel, Линднер таким образом ответил на запрос Марченко, отправленный в середине марта.
Он также пообещал украинскому коллеге, что Германия поддержит исключение россии и беларуси из всех органов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
«Мы настроены наносить россии и беларуси дальнейшие экономические убытки», — заявил Линдер в письме Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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