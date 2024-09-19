Германия передала Украине новый пакет помощи — Finance.ua

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Германия передала Украине новый пакет помощи

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Германия передала Украине новый пакет помощи
Германия передала Украине новый пакет помощи
Правительство Германии в четверг, 19 сентября, объявило о новом пакете помощи для Украины.
Список предоставленной военной помощи обновлен на сайте федерального правительства.
В частности, в Украину доставлены:
  • 22 танка Leopard 1 A5 с запчастями (совместный проект с Данией);
  • 22 бронированных автомобиля 01с защитой от мин
    5и засад (MRAP);
  • 5 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);
  • 1 гусеничный вездеход Warthog;
  • 3 зенитных установки Gepard с запчастями;
  • 2 радиолокационных радара TRML-4D;
  • 61 000 снарядов 155-мм калибра;
  • 30 разведывательных дронов VECTOR с запчастями;
  • 20 разведдронов RQ-35 HEIDRUN;
  • 20 беспилотных надводных аппаратов;
  • 12 разведдронов SONGBIRD;
  • 6 дронов Hornet XR;
  • 3 мостоукладочных танка BEAVER с запчастями;
  • 1 инженерная бронированная машина Dachs с запчастями;
  • 6 машин разминирования WISENT 1;
  • материал для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • 16 наземных радиолокационных станций наблюдения;
  • 2 защитные системы AMPS для вертолетов;
  • два автомобиля для охраны границы;
  • 112 транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
  • 8 грузовиков Zetros;
  • 10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и затворами;
  • 1 млн патронов к огнестрельному оружию.
Отмечается, что Германия передала Украине военной помощи на 5 миллиардов евро (2023 год) и 1,6 миллиарда евро (2022 год).
Дополнительные примерно 2,9 млрд евро были выделены в первые два года войны на поставки материала, которые поступят только в 2025—2028 годах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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