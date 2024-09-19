Германия передала Украине новый пакет помощи — Finance.ua

Германия передала Украине новый пакет помощи Сегодня 17:40

Германия передала Украине новый пакет помощи

Правительство Германии в четверг, 19 сентября, объявило о новом пакете помощи для Украины.

Список предоставленной военной помощи обновлен на сайте федерального правительства.

В частности, в Украину доставлены:

22 танка Leopard 1 A5 с запчастями (совместный проект с Данией);

22 бронированных автомобиля 01с защитой от мин

5и засад (MRAP);

5и засад (MRAP); 5 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);

1 гусеничный вездеход Warthog;

3 зенитных установки Gepard с запчастями;

2 радиолокационных радара TRML-4D;

61 000 снарядов 155-мм калибра;

30 разведывательных дронов VECTOR с запчастями;

20 разведдронов RQ-35 HEIDRUN;

20 беспилотных надводных аппаратов;

12 разведдронов SONGBIRD;

6 дронов Hornet XR;

3 мостоукладочных танка BEAVER с запчастями;

1 инженерная бронированная машина Dachs с запчастями;

6 машин разминирования WISENT 1;

материал для обезвреживания взрывоопасных предметов;

16 наземных радиолокационных станций наблюдения;

2 защитные системы AMPS для вертолетов;

два автомобиля для охраны границы;

112 транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

8 грузовиков Zetros;

10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и затворами;

1 млн патронов к огнестрельному оружию.

Отмечается, что Германия передала Украине военной помощи на 5 миллиардов евро (2023 год) и 1,6 миллиарда евро (2022 год).

Дополнительные примерно 2,9 млрд евро были выделены в первые два года войны на поставки материала, которые поступят только в 2025—2028 годах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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