Германия останавливает сертификацию Северного потока-2 — Шольц

Сегодня 15:03 — Энергетика

Германия останавливает сертификацию Северного потока-2 — Шольц, Фото: handelsblatt.com

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации проекта «Северный поток — 2» после признания Россией террористических группировок «Л/ДНР».

Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt

В ходе пресс-конференции во вторник Канцлер осудил решение президента РФ Владимира Путина признать «независимость» группировок «Л/ДНР» и назвал это серьезным нарушением международного права.

Он заявил, что своими действиями на востоке Украины Путин нарушает не только Минские договоренности, но и Устав ООН, предусматривающий сохранение территориальной целостности и суверенитета государств.

Шольц заявил, что газопровод «Северный поток-2» будет остановлен. Федеральное министерство экономики переоценит поставки газа в страну.

«На этом этапе, несмотря на санкции, также важно не допустить дальнейшей эскалации. Для Европы идет война на востоке. Такую катастрофу необходимо предотвратить», — сказал Шольц.

Газопровод Газпрома был построен для транспортировки российского газа непосредственно в Германию в обход Украины, по которой газ транспортируется сейчас. Его запуск не только означает миллиардные финансовые потери для Украины, но приведет к невозможности содержать украинскую газотранспортную систему.

Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании «республик» ОРДЛО и соглашения «О дружбе и сотрудничестве» с главарями террористов Денисом Пушилиным (ОРДО) и Леонидом Пасечником (ОРЛО).

Пакет санкций, подготовленный Европейским Союзом при вторжении России в Украину, включает меры против газопровода «Северный поток-2». О том, что в случае вторжения российский газопровод не заработает, заявляли также в ЕС и США.

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