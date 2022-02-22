Германия останавливает сертификацию Северного потока-2 — Шольц — Finance.ua
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Германия останавливает сертификацию Северного потока-2 — Шольц

Сегодня 15:03Энергетика
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Германия останавливает сертификацию Северного потока-2 — ШольцГермания останавливает сертификацию Северного потока-2 — Шольц, Фото: handelsblatt.com
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации проекта «Северный поток — 2» после признания Россией террористических группировок «Л/ДНР».
Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.
В ходе пресс-конференции во вторник Канцлер осудил решение президента РФ Владимира Путина признать «независимость» группировок «Л/ДНР» и назвал это серьезным нарушением международного права.
Он заявил, что своими действиями на востоке Украины Путин нарушает не только Минские договоренности, но и Устав ООН, предусматривающий сохранение территориальной целостности и суверенитета государств.
Шольц заявил, что газопровод «Северный поток-2» будет остановлен. Федеральное министерство экономики переоценит поставки газа в страну.
«На этом этапе, несмотря на санкции, также важно не допустить дальнейшей эскалации. Для Европы идет война на востоке. Такую катастрофу необходимо предотвратить», — сказал Шольц.
Газопровод Газпрома был построен для транспортировки российского газа непосредственно в Германию в обход Украины, по которой газ транспортируется сейчас. Его запуск не только означает миллиардные финансовые потери для Украины, но приведет к невозможности содержать украинскую газотранспортную систему.
Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании «республик» ОРДЛО и соглашения «О дружбе и сотрудничестве» с главарями террористов Денисом Пушилиным (ОРДО) и Леонидом Пасечником (ОРЛО).
Пакет санкций, подготовленный Европейским Союзом при вторжении России в Украину, включает меры против газопровода «Северный поток-2». О том, что в случае вторжения российский газопровод не заработает, заявляли также в ЕС и США.
По материалам: Економічна Правда
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