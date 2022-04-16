Германия не будет ограничивать прием беженцев из Украины — Finance.ua
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Германия не будет ограничивать прием беженцев из Украины

Сегодня 20:32Мир
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Германия не намерена ограничивать численность принятых беженцев из Украины. Страна готова принять каждого желающего.
Об этом сообщил в интервью министр транспорта и цифровой инфраструктуры Фолькер Виссинг для RND.
По его словам, на сегодняшний день в Германию приезжают примерно 2500 украинских беженцев в день по сравнению с примерно 8200 в начале российского вторжения.
«Однако мы сохраняем логистические и транспортные структуры, потому что не можем предусмотреть ход войны и в любой момент можем столкнуться с увеличением числа беженцев. Мы должны ожидать дальнейшей эскалации и быть готовыми. Нуждающиеся в Украине должны иметь возможность найти убежище в Германии», — отметил Виссинг.
Он также ответил на вопрос, есть ли предел того, сколько Германия может принять беженцев.
«Этот вопрос не возникает. Германия не может и не будет отказывать беженцам из Украины», — добавил министр.
По материалам: РБК-Україна
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