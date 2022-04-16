Германия не будет ограничивать прием беженцев из Украины — Finance.ua

Германия не будет ограничивать прием беженцев из Украины

Сегодня 20:32 — Мир

Германия не намерена ограничивать численность принятых беженцев из Украины. Страна готова принять каждого желающего.

Об этом сообщил в интервью министр транспорта и цифровой инфраструктуры Фолькер Виссинг для RND

По его словам, на сегодняшний день в Германию приезжают примерно 2500 украинских беженцев в день по сравнению с примерно 8200 в начале российского вторжения.

«Однако мы сохраняем логистические и транспортные структуры, потому что не можем предусмотреть ход войны и в любой момент можем столкнуться с увеличением числа беженцев. Мы должны ожидать дальнейшей эскалации и быть готовыми. Нуждающиеся в Украине должны иметь возможность найти убежище в Германии», — отметил Виссинг.

Он также ответил на вопрос, есть ли предел того, сколько Германия может принять беженцев.

«Этот вопрос не возникает. Германия не может и не будет отказывать беженцам из Украины», — добавил министр.

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