Германия готовит дополнительные меры по экономии газа — Finance.ua

Германия готовит дополнительные меры по экономии газа

Сегодня 13:27 — Энергетика

Германия готовит дополнительные меры по экономии газа

Из-за сокращения поставок российского газа Германия хочет ввести дополнительные меры по экономии использования голубого топлива. В частности, сокращено использование газа в промышленности и для производства электроэнергии, а заполнение хранилищ придется ускорить.

Об этом сообщает DW со ссылкой на министра по делам экономики и защиты климата Роберта Габека.

«Потребление газа должно и дальше сокращаться, однако необходимо его более активное поступление в хранилища — иначе зимой его может не хватить», — отмечает Габек.

Кроме заполнения хранилища должно быть сокращено использование газа в промышленности и для производства электроэнергии. Правительство Германии на эти цели выделит минимум €15 млрд. Планируется привлечь также больше угольных электростанций.

«Очевидно, что стратегия путина состоит в том, чтобы вселить в нас неуверенность, привести к росту цен и расколоть нас», — добавил министр.

Кроме того, промышленные потребители, которые смогут сократить использование газа, получат компенсацию, ее профинансируют в рыночном порядке.

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