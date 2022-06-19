Германия готовит дополнительные меры по экономии газа — Finance.ua

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Германия готовит дополнительные меры по экономии газа

Сегодня 13:27Энергетика
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Германия готовит дополнительные меры по экономии газаГермания готовит дополнительные меры по экономии газа
Из-за сокращения поставок российского газа Германия хочет ввести дополнительные меры по экономии использования голубого топлива. В частности, сокращено использование газа в промышленности и для производства электроэнергии, а заполнение хранилищ придется ускорить.
Об этом сообщает DW со ссылкой на министра по делам экономики и защиты климата Роберта Габека.
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«Потребление газа должно и дальше сокращаться, однако необходимо его более активное поступление в хранилища — иначе зимой его может не хватить», — отмечает Габек.
Кроме заполнения хранилища должно быть сокращено использование газа в промышленности и для производства электроэнергии. Правительство Германии на эти цели выделит минимум €15 млрд. Планируется привлечь также больше угольных электростанций.
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«Очевидно, что стратегия путина состоит в том, чтобы вселить в нас неуверенность, привести к росту цен и расколоть нас», — добавил министр.
Кроме того, промышленные потребители, которые смогут сократить использование газа, получат компенсацию, ее профинансируют в рыночном порядке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Espreso.tv
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