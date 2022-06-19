Германия готовит дополнительные меры по экономии газа — Finance.ua

Германия готовит дополнительные меры по экономии газа
Из-за сокращения поставок российского газа Германия хочет ввести дополнительные меры по экономии использования голубого топлива. В частности, сокращено использование газа в промышленности и для производства электроэнергии, а заполнение хранилищ придется ускорить.
Об этом сообщает DW со ссылкой на министра по делам экономики и защиты климата Роберта Габека.
«Потребление газа должно и дальше сокращаться, однако необходимо его более активное поступление в хранилища — иначе зимой его может не хватить», — отмечает Габек.
Кроме заполнения хранилища должно быть сокращено использование газа в промышленности и для производства электроэнергии. Правительство Германии на эти цели выделит минимум €15 млрд. Планируется привлечь также больше угольных электростанций.